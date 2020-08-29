МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Спасатели локализовали пожар на кровле завода "ЭФКО" в Белгородской области на площади 500 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее сообщалось, что кровля завода загорелась на площади 200 "квадратов", предварительно, пострадавших нет.

"Пожар на заводе "ЭФКО" локализован на площади 500 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Согласно информации на сайте организации, "ЭФКО" входит в число крупнейших компаний пищевой промышленности России.