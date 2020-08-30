МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Учебный год в России, выдержав испытание дистанционным обучением, начнется 1 сентября в традиционной очной форме. Цветам, привычному атрибуту Дня знаний, тоже предстоит пройти тест: производители, опрошенные РИА Новости, предсказывают сокращение продаж. Продавцы в свою очередь уверяют, что цены вырастут умеренно, и не ожидают сильного падения спроса.

"Роста продаж цветов 1 сентября не ожидается: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение составит около 10-15%", — считает президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников.

Среди причин он назвал значительное снижение покупательной способности россиян, а также модные акции, когда учителю дарят всего один букет от класса или не дарят цветы вовсе. "В результате в последние три года намечена тенденция абсолютного отсутствия всплеска интереса к цветам в День знаний. Продажи в преддверии 1 сентября и в сам праздник осуществляются на уровне обычного выходного дня", — отметил Ситников.

"Пандемия отрицательно повлияла на весь спектр цветочного бизнеса, начиная от производителей и заканчивая розничными продажами цветов", — говорит директор тепличного комплекса "Подосинки" (бренд "Линия розы") Юлия Чарышкина. Она отметила, что раньше продажи цветов перед 1 сентября традиционно поднимались на 30-35%, но в последние годы эти показатели снижались, в том числе в связи со встречающимся негативным отношением к самой идее дарения цветов учителю.

Гендиректор ООО "Да! Роза", член совета директоров ассоциации "Теплицы России" Александр Литвиненко настроен более оптимистично, хотя и он считает, что из-за снижения покупательной способности, в том числе после периода самоизоляции, всплеск интереса к цветам будет не столь сильным, как раньше. По его прогнозу, ежедневный объем продаж накануне 1 сентября может вырасти примерно в 4 и 5 раз (в денежном и натуральном выражении), тогда как обычно показатель подскакивает в 5-6 раз.

Представители торговых компаний тоже дают относительно позитивные прогнозы. Руководитель отдела маркетинга ООО "Мосцветторгком" Елена Свистунова прогнозирует падение продаж на 20-25% по сравнению с предыдущим годом, но не ждет тотального падения спроса: отправлять детей в школу с цветами – это уже традиция. "Дети, особенно маленькие, должны почувствовать праздник, а мы все знаем, что любой праздник проходит с цветами", — заметила она.

"Цветы – это традиционный атрибут 1 сентября, и даже в этом году мы не наблюдаем снижения спроса. Говоря о первоклашках, мы часто представляем их с букетом для своих первых учителей. Это действительно традиция", — говорит и представитель пресс-службы "Флорист.ру" Елизавета Ахтимьянова.

КУРС И ИМПОРТ ДИКТУЮТ ЦЕНЫ

Продавцы в этом году предсказывают достаточно умеренный рост цен на цветы к началу учебного года — в районе 15%.

"По сравнению с прошлым годом цены накануне 1 сентября вырастут на 15%, но в основном это связано с изменением курса евро по отношению к рублю. 85% цветочной продукции на российском рынке составляет импорт, он и диктует ценовую политику", — говорит Литвиненко.

Чарышкина также полагает, что цветы ко Дню знаний подорожают ввиду роста поставок из-за рубежа и стремления импортеров "хотя бы минимально погасить свои потери от отсутствия продаж весной". Отечественные производители, по ее мнению, могут повысить отпускные цены максимум на 5-7%, рост в рознице может составить 30-35%, а средний чек по сравнению с прошлым годом снизится или не изменится.

"В июне большинство эквадорских производителей законсервировали свои плантации по причине отказов от цветка Америки, Европы, а также ряда азиатских стран. Данный фактор привел к серьезному дефициту зарубежной розы на московском рынке, а в связи с этим — и к увеличению его стоимости. Однако нами было принято решение держать действующие до самоизоляции цены", — рассказала Свистунова.

Ахтимьянова говорит, что накануне праздников цены на цветы в опте и рознице поднимаются на 10-15%. Например, в прошлом году к концу августа лизиантусы подорожали в пределах 40%, альстромерии — на 30%, а подмосковные розы — на 10%. "В этом году мы ожидаем схожую динамику, также к влияющим факторам можем добавить пандемию и погодные условия", — отметила она, добавив, что компания старается сделать все, чтобы клиенты не заметили роста цен.

ЧТО ВЫБИРАЮТ И КАК ПОКУПАЮТ

Гендиректор ООО "Да! Роза" говорит, что покупатели к первому дню учебного года выбирают сборные букеты с предпочтением розам, хризантемам и герберам, а цена в среднем колеблется от 750 до 1600 рублей, в зависимости от возможностей родителей.

Во "Флорист.ру" отмечают, что любимыми цветами к 1 сентября и осенью в целом традиционно остаются астры, георгины, гладиолусы и хризантемы. Средняя стоимость букета ко Дню знаний в Москве и области может составить 1600-2000 рублей, средний чек — вырасти за счет заказов цветочных корзин. Кроме того, растет интерес к нестандартным букетам с тематическим декором. "Главное — помнить, что букет для школьников должен быть не тяжелым и безопасным", — подчеркнула Ахтимьянова.

Свистунова из ООО "Мосцветторгком" также указывает, что самые ходовые букеты — маленького размера, чтобы ребенку было удобно его держать. "А вот средний чек в любом магазине разный, в зависимости от расположения (ближе к центру или на окраине города). Если брать совсем среднее значение — это где-то 900 рублей", — отметила она.

Представители компаний также отметили рост онлайн-продаж: они были востребованы и до пандемии, но теперь растут гораздо быстрее.

"Все поняли, что это очень удобно — заказать и получить желаемое, не выходя из квартиры. Наш интернет-магазин уже с июля принимает предзаказы на 1 сентября", — сказала Свистунова. По словам Ахтимьяновой, в период пандемии по всем каналам онлайн-продаж компании наблюдался рост активности на 20-40%.

ПОБЕДИТ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА

Все большую популярность в качестве подарка учителю набирают не только цветочные корзины, но и "альтернативные" композиции: например, собранные в виде букетов наборы из чая, кофе, сладостей, фруктов. Собеседники агентства считают, что на объемы продаж такая замена не повлияет: цветы в этот праздник останутся лучшим подарком.

"Мы не фиксируем изменения структуры спроса, за исключением цветочных корзин: их действительно заказывают чаще", — сказала Ахтимьянова. "Еще не было ни одного года, где альтернативные букеты представляли бы угрозу для выручки цветочных магазинов", — заметила Свистунова.

В свою очередь Чарышкина считает, что дарить цветы на День знаний – дань уважения и признания учителям, поэтому не стоит отказываться от многолетней российской традиции. Более того, нужно создавать и новые: например, в июле, на праздник "День семьи", принято дарить букеты из ромашек.

"Цветы – это радость и улыбки, это выражение своего отношения к человеку, которому вы их дарите", — заключила она.