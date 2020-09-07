МОСКВА, 7 сен /ПРАЙМ/. Российское филе минтая потеснило китайскую продукцию на рынке РФ: за последние годы импорт филе из Китая упал почти втрое, и в текущем году подобная динамика сохраняется, сообщили РИА Новости в Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).

"По итогам 2019 года объем российского импорта филе минтая из Китая составил 5 тысяч тонн — это в 2,5 раза меньше, чем в 2013 году. Динамика сохраняется и в этом году — в первом полугодии 2020 года объем импорта китайского филе минтая сохранился на уровне 2 тысяч тонн", — сообщили в организации.

Президент АДМ Алексей Буглак указал, что российская продукция морской заморозки успешно конкурирует с импортом. "Хотя это непросто, учитывая, что китайское филе, накаченное водой, стоит около 130-140 рублей, а российский высококачественный продукт — около 205 рублей", — отметил он. По его словам, в первом полугодии 2020 года поставки российского филе на внутренний рынок увеличились в 1,7 раза — до 17 тысяч тонн.

Управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк подтверждает: российская продукция в последние годы успешно замещает китайскую на внутреннем рынке. "Наши рыбодобытчики стали активно инвестировать в суда, которые оборудованы самым современным оборудованием по заморозке и линиями по переработке. Именно с филе у нас была самая большая проблема: не секрет, что китайское филе — это переработанное российское сырье", — сказал собеседник агентства.

По его словам, несколько более высокая стоимость российской продукции, хотя и не радует потребителей, не является для них существенной проблемой. "С другой стороны, наш минтай считается более качественным, а китайские производители могут идти на различные ухищрения для снижения стоимости килограмма продукции — например, на увеличение слоя глазури на рыбе", — добавил Березнюк.

АДМ также указывает, что на фоне роста поставок российского филе на внутренний рынок снижается отпускная цена. Так, оптовая цена "от производителя" на мороженый минтай в порту Владивосток в июле-августе составила 72 рубля за килограмм, что на 30% меньше показателя на начало года и аналогичного периода прошлого года. Цена на филе минтая морской заморозки снизилась на 5% — до 205 рубля за килограмм.

Управляющий партнер Agro and Food Communications отмечает возможности для дальнейшего снижения себестоимости российского филе минтая. Так, по словам Березнюка, этому может способствовать дальнейший рост перерабатывающих мощностей, строительство новых современных судов, чему будет способствовать программа инвестиционных квот.