МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Сервис для поиска работы и подбора персонала "Работа.ру" составил рейтинг самых интересных высокооплачиваемых московских вакансий в сентябре — согласно его материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, наряду с IT-специалистами и дизайнерами в топ вошли врач-рефлексотерапевт и шеф-повар.

Одна из высокооплачиваемых вакансий, по данным сервиса, в начале сентября была открыта в стартапе в области онлайн-образования: требуется тимлид-специалист в команду из шести разработчиков на зарплату до 200 тысяч рублей в месяц. Для успешного трудоустройства кандидат должен иметь опыт разработки на Node.js, опыт принятия архитектурных решений, а также уметь писать unit-тесты и проводить code review.

Также до 200 тысяч рублей предлагают специалисту по сетям передачи данных с опытом работы от трех лет. Кандидату предстоит выявлять потребности заказчика и разрабатывать под них оптимальные архитектуры решения. Соискатель обязательно должен иметь опыт работы с протоколами динамической маршрутизации (OSPF, EIGRP, BGP).

Привлекательную зарплату до 170 тысяч рублей в Москве обещают и дизайнеру мебели с умением проектировать в программах PRO100 или KD. В его обязанности будут входить выезды к заказчику, замеры помещения, консультирование по материалам и подготовка эскизов с последующей передачей их на производство.

Врачу-рефлексотерапевту в московском реабилитационном центре готовы предложить оклад от 150 тысяч рублей в месяц. От успешного кандидата ожидают опыт работы более восьми лет. Специализация по неврологии и ученая степень будут преимуществом при трудоустройстве.

Фабрика-кухня премиум-класса ищет шеф-повара на зарплату 150-180 тысяч рублей. Соискатель должен иметь опыт работы в кейтеринговых компаниях или ресторанах премиум-класса и рекомендации. Эта высокооплачиваемая позиция подразумевает руководство командой из 15 человек.