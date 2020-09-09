МАДРИД, 9 сен /ПРАЙМ/, Елена Шестернина. Некоторые производители испанского вина могут уйдут с российского рынка из-за нового закона о виноградарстве и виноделии, заявили РИА Новости в Испанской федерации вина (FEV).

Закон о виноградарстве и виноделии в РФ вступил в силу 26 июня. Он устанавливает правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия и содержит положения, направленные на борьбу с контрафактом и фальсификатом. Издание РБК написало о ряде сложностей с применением положений этого закона. Так, по данным издания, проблемы возникли с нормой, которая требует наличия на этикетке информации о месте происхождения и годе урожая винограда, поскольку технологии изготовления коньяков и вин не всегда позволяют выполнить это условие.

У FEV пока нет данных, что какая-либо из испанских компаний уже ушла из-за новых правил с российского рынка, хотя, по словам представителя FEV, некоторые производители из других европейских стран были вынуждены это сделать. "Испанские производители пытаются приспособиться, но риск, что кто-то уйдет, есть", — сказала представитель федерации.

Главная претензия производителей и поставщиков в том, что российские власти не дали возможности адаптироваться к нововведениям. "Не был установлен переходный период, как это делается обычно, чтобы можно было продать продукцию, которая уже на рынке, даже если она на 100% не соответствуют новому закону. Закон затрагивает многие области – в частности, технологию производства, предусматривает проверку производства властями, что в подобных законах обычно не прописано, касается темы этикеток", — пояснила представитель FEV.

Собеседница агентства пояснила, что установление стандартов в производстве и продаже вина осуществляется как на уровне ЕС, так и Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), членом которой является Россия. "Ряд мер, введенные Россией, противоречат регулированию ЕС и рекомендациям OIV. Одно из требований российского закона – обязательное указание года и происхождение винограда, однако стандарты OIV и ЕС говорят о добровольном упоминании, а не обязательном. Некоторые типы вина, например игристые вина, составляются из урожаев разных лет. В российском законе определяется, что на главной этикетке должно быть указание года и происхождения как минимум 14-м шрифтом – это больше, чем многая другая информация, которая должна быть. Это обязывает компании делать для российского рынка особые этикетки, что подразумевает дополнительные вложения – как времени, так и финансов", — заявила представитель федерации.

Кроме того, испанских виноделов беспокоит российское законодательство в плане игристых вин. "Существует регулирование в ЕС, OIV — есть классификация вина в части содержания сахара (Brut, Brut Nature и т.д.), однако классификация в России другая. Получается, что на игристые вина, которые поставляют в Россию, также невозможно ставить этикетку, которая используется для других рынков", — добавила представитель федерации.

Испанских производителей не устраивает и то, как географические названия происхождения винной продукции урегулированы в российском законодательстве. "Согласно ему можно использовать как общее название "херес", хотя это защищенное наименование – это вина, произведенные в районе Хереса в соответствии с нормами региона", — говорит представитель федерации.

Большую озабоченность вызывает запрет российского законодательства на экспорт разливного вина. Испания поставляет его в большом количестве. В 2019 году Испания экспортировала в Россию 87 миллионов литров вина, из них разливного – 63 миллиона литров (29,7 миллиона евро). "С экономической точки зрения выгоднее поставлять разливное вино и бутилировать его уже на месте", — говорит представитель FEV.

"Кроме того, дисквалифицируется продукция на основе вина, например, ликерные вина, ароматизированные вина, у которых крепость ниже 22 градусов. И требуется ставить на них этикетку "не вино", хотя на международном и европейском уровне они относятся к винной продукции. Все это превращается в проблему для испанских экспортеров", — говорит представитель FEV.

Еще одна проблема, по словам собеседницы РИА Новости, состоит в том, что в январе 2021 года вступит в силу новый техрегламент Таможенного союза о безопасности алкоголя, а в некоторых частях он на сегодняшний момент противоречит российскому законодательству.

"Сейчас мы в ситуации, когда два законодательства в некоторых вопросах противоречат друг другу, например в части обозначения географического происхождения. И компании должны будут за шесть месяцев адаптироваться сначала к российскому закону, а затем к техническому регламенту. Это большие изменения за короткое время, и у компаний нет времени реагировать, ни средств, чтобы это делать", — предупреждает представитель федерации.

Европейские ассоциации производителей вина уведомили российские министерства сельского хозяйства и финансов о своей позиции, дали рекомендации по улучшению закона. По словам представителя FEV, Дума собирается рассмотреть ряд поправок, и испанские виноделы надеются, что будут внесены грамотные изменения. "Это хорошо, что в России законодательно регулируют определенные вещи в виноделии, но это должно делаться так, чтобы не было препятствием, чтобы компании продолжали экспортировать и чтобы у потребителей было в том числе испанское вино", — заявила представитель FEV.

В 2019 году Россия заняла 15-е место по поставкам вина и винной продукции из Испании (по объемам продаж — 51,5 миллиона евро, на 26,9% по сравнению с 2018 годом) и 7-е место по количеству (87 миллионов литров).