НОВОСИБИРСК, 11 сен — ПРАЙМ. Американская компания PepsiCo в промышленно-логистическом парке Новосибирской области в пятницу начала строительство своего третьего в России завода по производству соленых снеков, объем инвестиций составит 12 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости с церемонии закладки первого камня.

Соглашение о строительстве завода между PepsiCo, правительством региона и Агентством инвестиционного развития Новосибирской области было подписано в 2019 году на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Одновременно со строительством завода компания начинает в регионе программу по обеспечению будущего предприятия местным картофелем.

"Кто-то скажет, что чипсы – это несерьезно. Но это 12 миллиардов капвложений, мощный толчок для развития агропромышленного комплекса. Уже несколько хозяйств Новосибирской области проводят тестовые посадки картофеля для предприятия. В следующем году урожай уже пойдет на будущий завод. На самом деле эффекты очень значимые. Это существенный вклад в развитие нашего агропромышленного комплекса", — сказал на церемонии губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В свою очередь, президент PepsiCo в России, Белоруссии, Украине, Кавказе и Центральной Азии Нил Старрок заявил, что для компании Россия — один из важнейших рынков в мире, он входит в топ-3. "У нас есть почти 20 тысяч сотрудников, более 20 заводов… Снековый бизнес для нас – это самый растущий сегмент, и требование качества и количества картофеля здесь очень важно. Это очень стратегический проект для нашей компании. Продажи продукции завода будут вестись не только в Сибири, но и на Дальнем Востоке и Урале", — сказал он.

По данным компании, первые две линии завода заработают уже в конце 2021 года. Всего запланирована установка четырех производственных линий. Мощность нового предприятия составит более 60 тысяч тонн продукции в год – это картофельные чипсы и сухарики. Пока PepsiCo представлена в Новосибирской области предприятием "Сибирское молоко", на котором работают более 600 сотрудников. С запуском завода по производству снеков будет дополнительно создано около 900 новых рабочих мест.

В свою очередь, глава минсельхоза Новосибирской области Евгений Лещенко сообщил журналистам, что выработка заводом около 62 тысяч тонн готовой продукции потребует значительное расширение сырьевой базы в регионе. По предварительным расчетам, потребность завода в чипсовом картофеле составит 176 тысяч тонн, в то время как за весь 2019 год все хозяйства Новосибирской области произвели 300 тысяч тонн картофеля, причем это столовые сорта, непригодные для производства чипсов.

"Нам нужно увеличить производство картофеля по области минимум в полтора раза. Это, безусловно, непростая задача. Но мы понимаем, как ее исполнять и в принципе уже приступили к увеличению объемов производства", — сказал министр, уточнив, что чипсовый картофель – специфичный продукт, который в настоящее время в регионе не производится.