МОСКВА, 12 сен /ПРАЙМ/. Самые дорогие яблоки и бананы в августе продавались на Камчатке и в Республике Коми, а дешевле всего яблоки и бананы можно было купить в Ярославской области и Москве, сообщили РИА Новости в компании "Эвотор".

"В августе в несетевой рознице бананы подешевели на 12% к прошлому году, а яблоки — подорожали на 16%. Средняя цена на бананы в несетевой рознице ― 77 рублей, а яблок ― 132 рубля. Самые дешевые бананы продают в Москве, а яблоки – в Ярославской области. Самые дорогие бананы — в Республике Коми, самые дорогие яблоки — на Камчатке", — сообщили в компании.

Для анализа использовались данные чеков онлайн-касс "Эвотор" (более 650 тысяч устройств в несетевой рознице по всей России): в частности, средняя цена на бананы в Москве составляла 58 рублей, в Коми — 110 рублей за килограмм, а яблоки в Ярославской области и на Камчатке стоили 80 рублей и 260 рублей за килограмм соответственно.

Кроме того, дешевые яблоки можно было купить в Ростовской области и Краснодарском крае, по средней цене 82 рубля и 85 рублей за килограмм, а дорогие — в Магаданской области (251 рубль), Якутии (243 рубля), на Чукотке и Сахалине — 224 рубля и 216 рублей за килограмм соответственно. В Москве средняя цена на яблоки ― 199 рублей, в Санкт-Петербурге ― 176 рублей за килограмм.

В списке регионов с самыми дешевыми бананами, помимо Москвы, попали Хабаровский край, Костромская, Оренбургская и Кемеровская области, где их средняя цена составляла 64 рубля за килограмм, а также Ленинградская область, где килограмм бананов в среднем стоил 62 рубля. А дорогие бананы, помимо Республики Коми, продаются в Республике Марий Эл, по средней цене 107 рублей за килограмм, и в Иркутской области — по 102 рубля за кило.

В компании отметили, что яблоки, средняя цена которых увеличивалась с начала года, стали вдвое дороже бананов. С апреля рост цены стал более заметным — на 25% в сравнении с апрелем прошлого года, еще выше — в мае, июле и июле — на 32-35% к аналогичному месяцу 2019 года. Рост цен на яблоки связан с неурожаем из-за мартовских заморозков в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах РФ и в Молдавии, пояснили в компании.

Что касается бананов, что средние цены на них с начала года росли только в январе (плюс 2%) и мае (плюс 6%), а в июне и июле они снизились на 1% и на 4%; пандемия нового коронавируса не оказала влияние ни на поставки, ни на цены, сообщили в "Эвоторе". "Бананы менее подвержены сезонным колебаниям, в этом году небольшой рост продаж был в апреле, а снижение ― в августе. В прошлом году продажи бананов росли в марте и декабре и снижались также в августе", — отметили в компании.