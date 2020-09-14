МОСКВА, 14 сен /ПРАЙМ/. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's планирует открыть свои первые заведения на российском Дальнем Востоке в декабре текущего года — рестораны появятся во Владивостоке и Хабаровске, сообщили РИА Новости в компании.

"McDonald's расширяет географическое присутствие и планирует открыть первые предприятия в Дальневосточном федеральном округе в декабре 2020 года. На первом этапе McDonald's создаст в регионе более 300 новых рабочих мест: в планах компании открытие предприятий быстрого обслуживания во Владивостоке и Хабаровске, первое из них будет открыто в столице Приморского края", — рассказали в сети.

Поддержку компании в реализации проектов окажет Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Сеть отмечает, что в ее ближайших планах на Дальневосточный регион — поиск возможностей локализации и развития базы местных поставщиков.

На данный момент сеть управляет более 750 точками в 60 регионах России. До конца года планируется открытие 800-го предприятия на территории страны.

"В прошлом году мы объявили о планах открытия предприятий в Дальневосточном регионе в 2020 году, и я очень горжусь тем, что мы выполняем это обещание, несмотря на все вызовы этого года. Дальний Восток — очень перспективный для нас регион как с точки зрения развития бизнеса, так и с точки зрения локализации сети поставщиков и развития местного предпринимательства", — сказал гендиректор McDonald's в России Марк Карена, слова которого привели в компании.

Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве.