МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Порядка 4,8 тысячи рублей тратит в месяц в среднем российская семья на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ).

Как показало исследование РИА Новости, больше всего на оплату коммунальных услуг тратят в Камчатском крае: жители региона ежемесячно платят более девяти тысяч рублей.

Также в числе лидеров:

Магаданская область — 8 760 рублей,



Москва — 7 792 рублей

Ненецкий автономный округ — 7 619 рублей.



Меньше всего тратят на оплату ЖКХ семьи в Курганской области и Республики Тыва (менее 2,6 тысячи рублей).

При этом, отмечают эксперт агентства, доля затрат на коммунальные услуги в потребительских расходах российских семей в среднем составляет 9,6%