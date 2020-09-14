Названы регионы с самыми большими затратами на услуги ЖКХ
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Порядка 4,8 тысячи рублей тратит в месяц в среднем российская семья на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ).
Как показало исследование РИА Новости, больше всего на оплату коммунальных услуг тратят в Камчатском крае: жители региона ежемесячно платят более девяти тысяч рублей.
Также в числе лидеров:
- Магаданская область — 8 760 рублей,
- Москва — 7 792 рублей
- Ненецкий автономный округ — 7 619 рублей.
Меньше всего тратят на оплату ЖКХ семьи в Курганской области и Республики Тыва (менее 2,6 тысячи рублей).
При этом, отмечают эксперт агентства, доля затрат на коммунальные услуги в потребительских расходах российских семей в среднем составляет 9,6%
https://1prime.ru/consumer_markets/20200914/832020074.html