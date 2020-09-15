ХАБАРОВСК, 15 сен /ПРАЙМ/. Увеличена норма добычи дикого кабана в охотхозяйствах Еврейской автономии с 30 до 60 процентов в связи с распространением африканской чумы свиней (АЧС), сообщает управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

По данным надзорного ведомства, данная мера позволит снизить плотность популяции дикого кабана на территории области до 0,25 особи на тысячу гектаров при осуществлении любительской и спортивной охоты в целях предотвращения возникновения очагов африканской чумы свиней в дикой среде.

"Для контроля за ситуацией с АЧС среди диких кабанов в охотничьих угодьях и на особо охраняемых природных территориях Еврейской автономии региональное управление Россельхознадзора сообщает об усилении на территории области мер по мониторингу и контролю ситуации. Постановлением губернатора ЕАО увеличена разрешенная норма добычи кабана в охотничьих угодьях, расположенных на территории, с 30 до 60 процентов", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, очаги африканской чумы свиней были зафиксированы в августе в Хабаровском крае, Приморье, Амурской и Еврейской автономной областях. В ЕАО сообщалось о заражении животных в селах Раздольное и Дежнево. На въездах в Дежнево и соседнее село Квашинино установлены ветеринарные посты.

На территории подворья, где выявлено заболевание, устанавливается карантин. Радиус зоны отчуждения 5 километров — все поголовье свиней уничтожается.

По сообщению правительства Хабаровского края, выставлены дополнительные ветеринарно-санитарные посты вдоль федеральных автотрасс Хабаровск — Владивосток и Чита – Хабаровск. Так, в Бикинском районе в течение нескольких недель проверяют документы на ввозимую свинину, корма и кормовые добавки. Аналогичный пост выставлен в Уссурийском районе Приморья и на въезде в Хабаровск у Амурского моста. Кроме того, организована проверка придорожных кафе, предприятий торговли, ярмарок. Специалисты также проверяют сопроводительные документы на мясную продукцию. Ветеринары взяли под контроль места убоя. Мясо исследуют на наличие вируса.