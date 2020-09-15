МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Исследование вареной колбасы сорта "Любительская" выявило опасные для здоровья человека вещества в составе. Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на исследование экспертного центра Всероссийского союза потребителей "Росконтроль" некоторые образцы не соответствуют требованиям безопасности.

Были протестированы образцы продукции брендов "Велком", "Клинский", "Мясной дом Бородина", "Мясницкий ряд", "Рублевский" и "Чернышихинские колбасы".

"Любительская" колбаса должна в составе иметь не менее 60% мяса, но образец марки "Мясной дом Бородина" содержит менее 50%. Также в продукции этой марки найдены частицы свиной шкурки, мясо птицы, камедь и каррагинан. Они не были отмечены в составе на упаковке.

Согласно ГОСТу, в "Любительской» колбасе должно быть 12% белка. Бренды "Велком", "Мясной дом Бородина", "Мясницкий ряд" и "Рублевский" не дотянули до этой нормы.

Исследование показало, что часть образцов оказалась просто опасными для здоровья.

Колбаса марки "Клинский" не соответствует требованиям безопасности по уровню обсемененности мезофильной микрофлорой.

В продукции "Мясницкий ряд" найдены бактерии группы кишечной палочки.

В "Чернышихинских колбасах" нашли золотистый стафилококк.

Эксперты Росконтроля по итогам проверки не рекомендовали россиянам покупать ни один из протестированных продуктов.