ЛОНДОН, 15 сен — ПРАЙМ. Сеть доставки пиццы Domino's Pizza в Великобритании намерена создать дополнительные 5 тысяч рабочих мест для молодых людей, которые будут заняты в предстоящий праздничный рождественский и новогодний сезон, говорится в сообщении компании.

"Пять тысяч новых рабочих мест включают пекарей пиццы, сотрудников службы поддержки клиентов и водителей доставки. Эти должности входят в число 6000 рабочих мест, созданных Domino's с начала пандемии COVID-19 в этом году", — отмечается в сообщении.

Рабочие места создаются в рамках программы Kickstart, запущенной правительством Великобритании для трудоустройства молодых людей в возрасте 16-24 лет.

Отмечается, что участники программы пройдут обучение в Domino's и будут получать зарплату "в соответствии с текущим уровнем оплаты" в компании. После шести месяцев работы они смогут подать заявки на постоянные позиции.

В компании, продажи которой возросли во время пандемии COVID-19, отметили, что Domino's ввела такие меры, как бесконтактная доставка и упрощенное меню.

"Все члены команды проходят обучение строгим правилам обеспечения безопасности пищевых продуктов и гигиены Domino's, чтобы клиенты получали свежеприготовленную горячую пиццу с максимальной безопасностью", — отмечается в заявлении.