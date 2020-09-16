МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Российское министерство финансов предложило новый способ покрыть возникшие из-за коронавируса расходы, пишет РБК в среду.

Минфин разработал ряд поправок в Налоговый кодекс России.

В частности, ведомство хочет повысить со следующего 2021 года ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты. Рост может составить 20% по отношению к ставкам текущего 2020 года.

Документ министерства уже получил одобрение на комиссии по законопроектной деятельности, его рассмотрят на заседании кабмина.

Сейчас, согласно Налоговому кодексу, предусмотрен рост на 4% в 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную и никотиносодержащую продукцию, а также электронные сигареты.

В минфине отметили, что такое внеплановое повышение акцизов на табак может обеспечить выполнение социальных обязательств страны в условиях роста расходов федерального бюджета в связи с экономической ситуацией, которая оказалась под давлением мировой пандемии коронавируса.

В то же время, отметили в ведомстве, в последующие годы ставка акциза будет индексироваться стандартно: будет учитываться только уровень прогнозируемой инфляции.

Директор по связям с органами государственной власти российского офиса Japan Tobacco International Василий Груздев в свою очередь заявил, что такое предложение Минфина приведет к резкому росту средневзвешенной цены пачки сигарет.

Покупателю придется платить 140 рублей за пачку.

Если ставки акциза будут повышены на 20%, то рост розничных цен на сигареты составит минимум 20 рублей за пачку, добавил руководитель по связям с госорганами российского офиса British American Tobacco Олег Барвин.