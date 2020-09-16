МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. В течение ближайших месяцев в России вырастут цены на хлеб, яблоки, картофель, подсолнечное масло, икру, рыбу и мороженное, пишет издание "Газета.ru" со ссылкой на экспертов.

Как рассказали аналитики из соответствующих отраслей, основной причиной роста цен являются погодные условия.

Как заявил управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк, рост цен на рыбу и икру обусловлен плохой путиной лососевых на Дальнем Востоке. По его словам, стоимость как рыбы, так и икры, уже поднялась.

"Могу точно сказать, что на дальневосточную красную рыбу и икру к концу года цены будут намного выше. По отдельным позициям цены уже взлетели на 30-50%. Потому что сырья в этом году намного меньше, чем ожидалось", — отметил он в беседе с изданием.

Плохим урожаем в 2019 году и исторически низкими запасами обусловлен и рост цен на хлеб и муку: эти товары станут дороже на 6,5-7%.

Подорожают овощи и фрукты: из-за бесснежной зимы пострадали от засухи поля в Сибири, на Урале, на Алтае и Ставрополе. Больше всего это затрагивает картофель: его цена вырастет на 20%.

Также сильно подорожают яблоки: весенние заморозки привели к гибели 85% плодов.

Что касается национальной валюты, то слабый рубль в ближайшее время может преподнести еще много сюрпризов гражданам России, отмечают эксперты.