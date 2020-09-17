МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 7 по 13 сентября опускался пятую неделю подряд, снизившись до очередного минимума в 57,6 пункта.

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Сильнее всего средний чек на прошедшей неделе снизился при покупке антисептиков – на 18%, до 216 рублей, по медицинским маскам он уменьшился на 9% (до 85 рублей), по перчаткам — на 8% (до 98 рублей), по лимонам — на 6% (до 47 рублей), по кусковому мылу – на 4% (до 70 рублей), по гречке – так же на 4% (до 74 рублей), по туалетной бумаге — на 2% (до 55 рублей).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 7,3 пункта и составил 57,6 пункта.

При этом средний чек всего набора за неделю опустился на 10% (до 645 рублей), а продажи в среднем просели на 12%. Аналитики объяснили такую динамику тем, что россияне привыкли пополнять запасы необходимых товаров в дни выдачи зарплаты, а потом тратить их до получения очередного аванса.

Анализ чеков показал, что на прошлой неделе выросли продажи только гречки (на 6%) и лимонов (на 1%). Продажи всех остальных товаров в наборе снижались, интенсивнее всего – антисептиков (на 40%) и масок (на 19%). Продажи кускового мыла упали на 9%, перчаток — на 7%, туалетной бумаги – на 1%.