МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ поручила проверить, почему повысились цены на гречку и пшено, сообщает пресс-служба ведомства.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализированы размещенные в средствах массовой информации сведения о резком росте цен на ряд продовольственных товаров. В частности, согласно приведенным сведениям, на прошедшей неделе значительно повысилась стоимость гречки (на 2,5 тысячи рублей за 1 тонну), увеличилась цена и на пшено", — говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что данные факты свидетельствует о возможных правонарушениях, связанных, в первую очередь, с картельными соглашениями заинтересованных организаций.

Прокурорам регионов дано поручение во взаимодействии с антимонопольными органами организовать дополнительные надзорные мероприятия по обеспечению законности и прав граждан при формировании цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. При выявлении нарушений будут оперативно приняты меры реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.