МОСКВА, 20 сен /ПРАЙМ/. Производство мяса в США восстановилось после закрытия ряда предприятий из-за пандемии коронавируса и превышает уровень 2019 года, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства США.

Сообщается, что к настоящему моменту производство мяса в стране, пострадавшее от закрытия скотобоен в апреле и мае, восстановлено и теперь значительно превышает уровни, которые были зафиксированы год назад.

Как отмечает издание, дефицит наблюдается все меньше и меньше, фермы переполнены, а сами цены на мясо в магазинах снижаются, что выгодно для потребителей, однако наносит ущерб поставщикам и фермерам, уже пострадавшим от закрытия предприятий во время коронавируса.

В мае президент США Трамп издал указ, которым приравнял мясокомбинаты к производству по оборонному заказу в военное время. Тем самым Трамп освободил от значительной доли ответственности владельцев фабрик, которые принуждают сотрудников выходить на работу. Профсоюзы раскритиковали это решение, заявив, что снабжение мясом Трампу дороже, чем жизни работников. До указа Трампа среди работников индустрии отмечались тысячи случаев заболевания коронавирусом. Ряд крупных фабрик до указа закрылись, оптовые и розничные цены на мясо повысились.

Позднее пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани заявила, что работу мясной промышленности в США удалось восстановить после указа американского президента.