ХАБАРОВСК, 21 сен /ПРАЙМ/. Урожай 40 сельскохозяйственных товаропроизводителей в Хабаровском крае пострадал из-за паводков и обильных осадков, ущерб составил около 60 миллионов рублей, сообщает правительство региона.

В Хабаровском крае из-за паводков и ливней в десяти районах продолжает действовать режим ЧС. Под влиянием водной стихии находятся 34 населенных пункта в шести муниципальных образованиях. Наибольшие потери аграрии края отмечают в посевах сои, зерновых, картофеля.

"В Хабаровском крае из-за паводков и обильных осадков в четырех муниципальных образованиях края пострадал урожай 40 сельскохозяйственных товаропроизводителей. Сумма предварительного ущерба составила около 60 млн рублей. Власти уже приступили к актированию пострадавших посевов. Вопрос выплат компенсаций будет решаться, в том числе, на федеральном уровне", — говорится в сообщении.

Из-за переувлажнения почвы техника не может произвести уборку в оптимальные сроки. Как сообщили в региональном минсельхозе, общая площадь пострадавших земель всех видов сельхозугодий оценивается в 6,6 тысяч гектаров, в том числе 5 тысяч гектаров пашни. Это около 10% от всех посевов. Кроме того, пострадали около 1500 садоводческих участков в СНТ края и более 300 участков личных подсобных хозяйств.

По заявлению краевого Минсельхоза, гарантированные выплаты получат в этом году сельхозтоваропроизводители, чьи посевы застрахованы. С теми, кто не застраховал, вопрос выплат будет решаться в особом порядке.

В ведомстве подчеркнули, что получить максимальный урожай в этом году, даже в условиях ЧС удается тем, кто осуществлял посевную на мелиорируемых землях. Также удачным в этом году оказался опыт применения всех видов теплиц.

По информации Дальневосточное УГМС, за последние несколько дней уровень Амура замедлил свой рост и на 13.30 (6.30 мск) 21 сентября зафиксировался на отметке 625 сантиметров.