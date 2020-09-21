МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Роскачество по итогам повторной проверки филе трески пришло к выводу об отсутствии фальсификата в этой продукции через подмену более дешевым видом рыбы, но выявило нарушения в маркировке, связанные с информацией о массе продукта, следует из сообщения организации.

Предыдущие исследования проводились в 2016 и 2017 годах, а главным нарушением была фальсификация продукции — подмена атлантической трески более дешевым видом рыбы. Исследование 2020 года показало, что у всех производителей вид рыбы соответствует заявленному.

"Эксперты не обнаружили видовой подмены рыбы (замена атлантической трески более дешевыми минтаем или пикшей) — у всех производителей вид рыбы соответствует заявленному", — сообщается в пресс-релизе.

Компания, в продукции которой в прошлый раз была выявлена видовая подмена, устранила этот недостаток, но допустила новое нарушение. "Масса нетто рыбы без глазури, указанная в маркировке, не соответствовала фактической: в маркировке — 400 грамм, а по факту — 385,2 грамм", — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за несоответствия фактической и заявленной массы понижен рейтинг продукции еще одной торговой марки. "Причина — номинальная масса нетто рыбы без глазури, указанная в маркировке, не соответствует фактической: в маркировке — 700 грамм, а по факту — 658,6 грамм", — сообщает Роскачество.

Образцы замороженного филе трески семи торговых марок были проверены по 27 показателям качества и безопасности на наличие потенциально небезопасных веществ, патогенных микроорганизмов и бактерий, также оценивались органолептические показатели и соответствие маркировки. Продукция двух торговых марок получила максимальный балл, еще один производитель устранил несоответствия в маркировке по массе нетто, а вид рыбы соответствует заявленному у всех производителей, говорится в сообщении.