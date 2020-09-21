МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries запустил продажи на Украине, говорится в сообщении компании.

"Wildberries запустил продажи на территории Украины. Заказать товары с бесплатной доставкой покупатели могут в интернет-магазине wildberries.ua, а также через мобильное приложения на iOS. В ближайшее время также будет запущено приложение на Android", — сказано в сообщении.

На площадке будет представлено 3 миллиона наименований товаров от 32 тысяч брендов. Среди них женская и мужская одежда, детская обувь, аксессуары, игрушки, товары для спорта, канцтовары и так далее. Доставка товаров будет осуществляться с помощью логистических партнеров. Компания запустит 8000 партнерских точек выдачи заказов и курьерскую доставку на дом.

"Мы видим высокий потенциал для развития на территории страны: ее жители все чаще делают покупки в интернет-магазинах, а темпы роста e-commerce продолжают расти", — заявил директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне воссоединения Крыма с Россией и ситуации в Донбассе. Уже несколько лет против многих российских компаний и банков действуют санкции Украины, из-за которых они сворачивают свой бизнес в стране. В частности, в марте 2019 года был заблокирован сайт российского онлайн-ритейлера Ozon, на котором была возможность заказать товары с доставкой на Украину.

Wildberries — крупнейший российский интернет-ритейлер, торгующий одеждой, обувью, аксессуарами и косметикой. Компания принадлежит Татьяне Бакальчук, одной из самых богатых, по версии Forbes, женщин России. Оборот Wildberries в 2019 году вырос почти в 1,9 раза и достиг 223,5 миллиарда рублей. Компания работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Польши и Словакии.