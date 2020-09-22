Добавлены подробности (после третьего абзаца).

МОСКВА, 22 сен /ПРАЙМ/. Минпромторг России раздумывает о маркировке крепкого алкоголя в случае, если эксперимент с пивом будет успешным, заявил глава ведомства Денис Мантуров.

"Недавно мы объявили два направления. Первое — маркировка упакованной воды, где эксперимент уже идет, а весной следующего года это станет обязательным требованием. Также среди новшеств и алкоголь. На первом этапе мы предложили ввести маркировку пива, начать именно с этого напитка и в случае успешного эксперимента перенести его и на другой алкоголь", — сказал он в интервью газете "Известия".

На вопрос о том, какой вид алкоголя промаркируют следующим в случае успешности эксперимента с пивом, он ответил: "Пока имеет смысл говорить о маркировке крепкого алкоголя как логичном следующем шаге, но окончательные решения будут приниматься постепенно, исходя из успешности эксперимента".

По словам Мантурова, объем нелегального пивного рынка может составлять от 5% до 12%, и помимо прямых угроз, которые эта ситуация создает для потребителей, потери бюджета могут достигать 22 миллиардов рублей в год.

"Как и в других отраслях, полное "обеление" рынка может привести к увеличению прибыли легальных производителей. В данном случае на 2,5-3 млрд рублей. А также создать до 1,7 тыс. рабочих мест и увеличить налоговые поступления на 20 млрд рублей в год", — приводит газета слова министра.