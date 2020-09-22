ВЛАДИВОСТОК, 22 сен /ПРАЙМ/. Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Иван Крупко на встрече с главой Приморья Олегом Кожемяко заявил, что белорусы готовы строить в российском регионе молочно-товарные комплексы под ключ и поставлять племенной скот, сообщает во вторник краевое правительство.

Встреча Крупко с приморской делегацией прошла 21 сентября. На ней министр отметил, что в республике научились качественно строить комплексные объекты в сфере животноводства.

"Несмотря на расстояние между нашими регионами, мы можем строить молочно-товарные комплексы под ключ, осуществлять поставки племенного скота, оборудования для молочного и мясного животноводства, высококачественные семена яровых культур", – сказал министр, чьи слова приводятся в сообщении.

Кожемяко отметил, что на рынке Приморья должна быть представлена высококачественная белорусская продукция.

"Будут проработаны вопросы создания торговых домов в Приморье для реализации сельхозпродукции, товаров народного потребления из Республики Беларусь, поставки мясной продукции, сыров, сливочного масла в торговые сети и социальные учреждения края", – заявил губернатор.

Также Кожемяко отметил важность использования опыта в Приморье белорусских сельхозпроизводителей в семеноводстве. В ходе встречи стороны договорились об обучении студентов старших курсов, преподавателей из Приморья в аграрных учебных заведениях Белоруссии.

Кожемяко находится с визитом в Белоруссии, в понедельник утром состоялись переговоры с премьер-министром республики Романом Головченко. Премьер, в частности, заявил, что у Белоруссии и Приморского края есть огромные ресурсы для развития торгово-экономических отношений, высказался за необходимость их задействовать. Делегация из Приморья уже посетила ряд предприятий, подписаны протоколы о развитии сотрудничества.

Агентство Sputnik Беларусь передавало, что президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет встречу с Кожемяко.