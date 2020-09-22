МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Выручка от работы в России британской группы Kingfisher (владелец гипермаркетов Castorama) за первое полугодие 2020-2021 финансового года (завершившееся 31 июля) сократилась на 27% по сравнению с показателем годичной давности — до 112 миллионов фунтов стерлингов (144 миллиона долларов), говорится в отчетности группы.

При этом сопоставимые продажи (like-for-like, LfL) в России за отчетный период сократились на 17,5%.

Группа объясняет снижение продаж в России перебоями, связанными с коронавирусом. "Российский бизнес по-прежнему классифицируется как "предназначенный для продажи" в финансовом балансе группы", — добавляет Kingfisher. В России Kingfisher работает с 2006 года, ей принадлежат гипермаркеты Castorama. В конце ноября 2018 года Kingfisher приняла решение уйти с ряда рынков, в том числе из РФ, и с января 2020 года российский бизнес отмечен в балансе как предназначенный для продажи.

При этом общая выручка группы за первое полугодие 2020-21 финансового года снизилась на 1,3% — до 5,921 миллиарда фунтов (7,6 миллиарда долларов). В Великобритании и Ирландии продажи выросли на 3,7%, до 2,753 миллиарда фунтов (3,54 миллиарда долларов), во Франции — сократились на 6,1%, до 2,028 миллиарда фунтов (2,6 миллиарда долларов), в остальных странах — уменьшились на 3,7%, до 1,14 миллиарда фунтов (1,5 миллиарда долларов).

Компания Kingfisher — один из крупнейших в мире ритейлеров на рынке DIY (товары для дома, сада и ремонта), штаб-квартира находится в Лондоне. Группа управляет почти 1,37 тысячи магазинов в 9 странах мира. Штат сотрудников насчитывает 77 тысяч человек.