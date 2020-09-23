МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Нижняя палата российского парламента приняла проект закона, который повышает на 20% акцизы на электронные и обычные сигареты в стране. Как пишет РИА Новости, повышение произойдет уже с 1 января 2021 года.

Отмечается, что Дума повысила ставку акциза на сигареты и папиросы со следующего года до 2 359 рублей за тысячу штук.

На вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.

Помимо роста в 2021 году, уже в 2022-2023 годах косвенный налог будет проиндексирован. Рост произойдет на уровне инфляции по отношению к предыдущему году.

Как комментировал вопрос повышения акцизов на табачную продукцию замглавы Минфина Алексей Сазанов, повышение стоимости сигарет напрямую связано с уровнем потребления табака. Чем выше цены — тем меньше потребление.

В свою очередь комитета Совета Федерации по экономическим вопросам Сергей Калашников высказывал мнение, что рост налога на табак негативно отразится на материальном положении миллионов граждан страны.

Это касается всех российских семей, в которых есть курильщики: рост акциза повлечет рост цены пачки сигарет как минимум на 20 рублей, подсчитали эксперты.