САРАТОВ, 23 сен /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Правительство Пензенской области предлагает американскому бизнесу рассмотреть возможность инвестирования в проект по строительству завода глубокой переработки пшеницы с объемом инвестиций 20 миллиардов рублей, сообщил врио зампреда правительства региона Денис Бубнов.

Российская компания "Технокорд" выступила инициатором по строительству этого завода на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Сердобск". Предприятие обеспечит рабочими местами 682 человека, его сырьевая мощность составит 275 тысяч тонн в год. Одним из продуктов завода станет глюкозо-фруктозный сироп, используемый для производства напитков, а также в кондитерской промышленности.

Губернатор Иван Белозерцев в 2019 году заявлял в интервью РИА Новости, что "Технокорд" инвестировала в проект 220 миллионов рублей, провела практически все инженерные изыскания, выбрала поставщиков основного технологического оборудования, ведется работа по поиску соинвестора.

"Расскажу о наших готовых инвестиционных предложениях… Проект строительства завода по глубокой переработке пшеницы … Это такой достаточно самый интересный денежный проект, но и очень перспективный … Стоит отметить, что по данному проекту разработана проектно-сметная документация, осталось подобрать источник финансирования", — сказал Бубнов на брифинге Американской торговой палаты в России (AmCham) с Пензенской областью "Инвестиционные возможности Пензенской области", который транслировался в Zoom.

"По большому счету ищется как раз партнер, ищется инвестор на данную площадку, причем проговорены уже и рынки сбыта, имеются договоренности. Учитывая сильный кластер кондитерской промышленности, который у нас имеется, спрос на продукцию будет по сути дела реализован внутри региона", — добавил он.

Он добавил, что инициатор проекта — "Технокорд" — является резидентом ТОСЭР "Сердобск" и индустриального парка "Сердобский", где "сосредоточены максимальные льготы и преференции для инвесторов".