БУЭНОС-АЙРЕС, 24 сен /ПРАЙМ/. Боливия получила разрешение на поставку мяса говядины в Россию, сообщила временный президент страны Жанин Аньес.

"Мы хотим заявить, что теперь располагаем разрешением на экспорт мяса говядины в Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Мы получили эту новость сегодня, 23 сентября", — сказала она в эфире телеканала Unitel.

"Это важная новость, потому что таким образом мы сможем расти экономически, ещё один сон стал реальностью", — добавила Аньес.

Боливия достаточно давно проявляла интерес к поставкам мяса в Россию.

Посол РФ в этой стране Владимир Спринчан сообщал о визите делегации Россельхознадзора в феврале 2019 года на боливийские предприятия, в ходе которого российские специалисты высоко оценили качество мяса.