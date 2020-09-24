Боливия получила разрешение на поставку говядины в Россию
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 сен /ПРАЙМ/. Боливия получила разрешение на поставку мяса говядины в Россию, сообщила временный президент страны Жанин Аньес.
"Мы хотим заявить, что теперь располагаем разрешением на экспорт мяса говядины в Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Мы получили эту новость сегодня, 23 сентября", — сказала она в эфире телеканала Unitel.
"Это важная новость, потому что таким образом мы сможем расти экономически, ещё один сон стал реальностью", — добавила Аньес.
Боливия достаточно давно проявляла интерес к поставкам мяса в Россию.
Посол РФ в этой стране Владимир Спринчан сообщал о визите делегации Россельхознадзора в феврале 2019 года на боливийские предприятия, в ходе которого российские специалисты высоко оценили качество мяса.
https://1prime.ru/consumer_markets/20200924/832064113.html