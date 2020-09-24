МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. На территории России вступили в действие с 24 сентября новые правила поверки электрических счетчиков.

Как пишет "Российская газета", по новым правилам, бумажные документы поверки счётчиков теперь не будут иметь юридической силы. Они носят только справочный характер.

Данные о поверке приборов теперь будут заносить в электронный реестр Росстандарта.

"Право заказчика метрологической услуги — потребовать, чтобы поверитель при нём сделал запись в реестре", — цитирует издание слова главы Росстандарта Алексея Абрамова.

Отмечается также, что ответственность за отсутствие данных в системе Росстандарта ложится на владельца прибора.

"Закон отводит на передачу данных в реестр большой срок, но это сделано, скорее, для случаев, когда метрологические работы проводятся на индустриальных предприятиях, у больших заказчиков", — пояснил Абрамов и отметил, что запись об индивидуальном приборе учёта света может быть внесена на месте.

Напомним, что власти РФ в апреле текущего 2020 года разрешили из-за пандемии коронавируса до 2021 года не проводить поверку бытовых счётчиков.