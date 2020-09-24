МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Розничные цены на сахар в РФ стали догонять рост оптовых цен, возвращаясь после рекордных минимумов к нормальным уровням, следует из материалов Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

"Оптовые и розничные цены на сахар в России заметно просели тремя большими волнами — осенью 2016 года, осенью 2017 года и весь 2019 год, что стимулировало внутреннее потребление сахара, расширило возможности экспорта из России сахара и продуктов из него… С января 2020 года опт начал понемногу расти со сверхнизкого уровня последних 10-12 лет, а розница продолжала снижение до начала марта. В мае-августе 2020 года розница сильно отстала в росте от опта", — говорится в материалах.

По данным Росстата, на которые ссылаются эксперты, средние оптовые цены в РФ на сахар в августе 2019 года составляли порядка 27,7 рубля за килограмм, в августе 2020 года — около 28,6 рубля за килограмм, а на начало текущего года — 20,4 рубля за килограмм. Средняя цена в рознице в августе — 37,8 рубля за килограмм, 39,5 рубля — год назад, а на начало 2020 года – 30,5 рубля за килограмм.

Росстат накануне сообщил, что цены на сахар в РФ с 15 по 21 сентября выросли на 2,3%, при этом рост ускорился по сравнению с предыдущей неделей, когда сахар подорожал на 0,7%. Эксперты объясняли эту динамику совокупностью факторов, такими, как позднее начало уборки и переработки сахарной свеклы, негативные прогнозы по валовому сбору и ослабление курса рубля.

"Рынок сахара не демонстрирует какие-то невероятные цены, которых никогда не было, он всего лишь возвращается к обычным уровням предыдущих лет, существовавшим до 2019-2020 года, а физических объемов нового сахара с избытком хватит для внутреннего потребления на много месяцев вперед. До конца недели будут запущены оставшиеся пять из 69 сахарных заводов. Суточное производство сахара в третьей декаде сентября уже перевалило за 50 тысяч тонн в сутки, а потребляем мы менее 17 тысяч тонн, то есть в три раза больше, чем ежедневно производим", — сказал ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов.

Согласно данным Росстата, которые приводятся в материалах, в РФ за 10 сезонов, в период с августа 2010 года по август 2020 года, максимальной отметкой стало значение средней оптовой цены сахарной свеклы в 45,1 рубля за килограмм, наблюдавшееся в августе 2016 года, а розничной цены — порядка 57,4 рубля за килограмм, зафиксированное в тот же период. Самые низкие уровни средней цены сахара в опте и рознице, за исключением текущего года, за тот же период были в начале 2012 года, порядка 20,3 и 29,9 рубля за килограмм соответственно.

Иванов отметил, что таких аномально низких цен, которые были в сезоне 2019-2020 года (переработки сахарной свеклы, начинается с 1 августа — ред.) не было 8-11 лет, что негативно сказывается на рентабельности отрасли. "За три года закрылось шесть заводов, посевы свеклы сократились на 23%, или на 270 тысяч гектаров, а причина – низкие цены на рынке из-за перепроизводства и невысоких мировых цен на сахар. В этом сезоне они возвращаются на нормальный уровень", — заключил эксперт.

Согласно информации Минсельхоза РФ по состоянию на 24 сентября 2020 года, сахарная свекла выкопана с площади 298,3 тысячи гектаров, или 32,2% посевной площади, накопано 10,6 миллиона тонн при урожайности 356,1 центнера с гектара. Годом ранее, на 23 сентября, сахарная свекла была выкопана с площади 358,2 тысяч гектаров (31,3% посевной площади), накопано — 15,6 миллиона тонн при урожайности 435,7 центнера с гектара.