МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Крупный столичный торговый центр — Центральный универсальный магазин (ЦУМ) — за нарушение масочного режима получил штраф на сумму свыше одного миллиона рублей. Об этом в пятницу рассказал первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

"Рейды по магазинам Москвы продолжаются, на регулярной основе выписываются штрафы тем предприятиям, которые не соблюдают перчаточно-масочный режим… уже более 15 тысяч таких штрафов было выписано предприятиям торговли. В качестве примера хотелось бы привести крупный магазин ЦУМ — был оштрафован более чем на 1 млн рублей", — цитирует его слова Telegram-канал Оперативного штаба Москвы.

Ранее в пятницу, 25 сентября, мэр столицы Сергей Собянин объявил о введении в городе новых карантинных ограничений.

Новые ограничения связаны с ростом заболеваемости жителей города новым коронавирусом. Накануне, 24 сентября, впервые с 23 июня в мегаполисе было выявлено свыше одной тысячи заражений за сутки.

С понедельника, 28 сентября, москвичам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями предписывается соблюдать режим домашней самоизоляции. Работодателей градоначальник попросил перевести сотрудников на дистанционный режим работы.