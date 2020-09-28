МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Московские магазины крупной сети гипермаркетов "Ашан" получили от Роспотребнадзора штрафов на сумму в 1,55 миллиона рублей.

Причина: недостоверное декларирование пищевой продукции.

Об этом сообщается на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"За нарушения требований технических регламентов, представляющих угрозу здоровью и жизни граждан, при изготовлении и реализации ООО "АШАН" пищевой продукции и недостоверное декларирование на юридическое лицо было вынесено девять постановлений об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.43, ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ о наложении штрафов на общую сумму 1 550 000 рублей", — сообщает ведомство.

Плановые проверки проводились Роспотребнадзором с 14 мая по 25 июня 2019 года. Выездную проверку в отношении ООО "АШАН", в ходе которой были выявлены нарушения законодательства, связанные с недостоверным декларированием изготавливаемой и реализуемой в гипермаркетах "АШАН" пищевой продукции (хлебобулочных и кулинарных изделий, салатов, закусок).

По результатам проверки были выданы предписания об устранении нарушений требований технических регламентов и о прекращении действия девяти деклараций о соответствии, отмечается в сообщении.

"Не согласившись с вынесенными постановлениями и предписаниями, ООО "АШАН" обжаловало вышеуказанные акты… Арбитражным судом Московского округа все вынесенные управлением Роспотребнадзора по городу Москве постановления о назначении ООО "АШАН" административных наказаний и предписания об устранении нарушений признаны законными и обоснованными. Действие девяти деклараций прекращено", — добавляется в сообщении.