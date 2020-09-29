МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Самым популярным товаром на фоне распространения коронавируса в В России стали защитные маски и перчатки. Об этом пишет газета "Известия" во вторник со ссылкой на данные оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Оператор составил список товаров, которые в сентябре стали пользоваться повышенным спросом.

Виной тому — осложнившаяся ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России.

Резко выросли продажи защитных масок и перчаток: на 37% и 47% соответственно по сравнению с августом.

Отмечается, что некоторые онлайн-ретейлеры — крупные магазины Wildberries и Ozon — фиксируют рост спроса на одноразовые маски выше 100%.

Что касается антисептиков, то этот сегмент — наоборот — фиксирует падение спроса на 17% за месяц. Как пишет издание, это связано с тем, что во многих общественных местах уже были оборудованы точки с антисептическими жидкостями.

В целом, фиксирует оператор, закупки средств индивидуальной защиты стали цикличными: граждане обычно покупают их в начале и середине месяца, видимо, после получения зарплаты либо аванса.

Россияне также активно скупают продукты питания для укрепления иммунитета. Это чеснок, имбирь и лимоны.

"Люди активно занимаются самолечением, используют народную медицину, стараются потреблять в пищу больше витаминов и продуктов, которые обладают противовирусными свойствами", — рассказал газете председатель правления экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

Резкого спроса на противовирусные препараты пока не фиксируется.