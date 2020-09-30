МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. Затраты российской пивоваренной отрасли на установку оборудования для маркировки пива в случае ее внедрения могут составить сотни миллионов долларов, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета Ассоциации производителей пива (АПП, объединяет крупнейшие российские пивоваренные компании — AB InBev Efes, "Балтику" и Heineken) Андрей Губка.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в начале сентября заявил, что министерство планирует последовательно расширять спектр маркируемой в России продукции. Минпромторг предлагает распространить систему маркировки на рынок алкоголя, начать с пива, а затем масштабировать проект на другие виды спиртного. Позже Мантуров сообщил, что эксперимент по маркировке пива может начаться весной следующего года.

"По предварительным подсчетам, оборудование для маркирования одной линии производства обойдется производителю примерно от 300 тысяч до 1 миллиона долларов. А сколько таких линий в пивоваренной отрасли России? С учетом того, что в стране работает более 1 тысячи пивоваренных заводов, на которых установлено как минимум несколько линий розлива, затраты отрасли могут исчисляться в сотнях миллионов долларов", — сказал Губка.

Он отметил, что увеличение расходов будет иметь серьезные негативные последствия для производителей пивоваренной продукции — это может привести к уходу в "тень" части участников рынка, или же может стать причиной закрытия малых пивоварен, которые будут не в состоянии понести затраты.

"Если ввести маркировку пива, кто пострадает в первую очередь? Ответ очевиден — потребитель. Крупные и средние компании просто включат расходы на маркировку в себестоимость, а небольшие — закроются или уйдут в теневой сегмент. И в результате маркировка не только не решит поставленные задачи, но может спровоцировать возникновение новых, которых сейчас в нашей отрасли не так много", — считает собеседник агентства.

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