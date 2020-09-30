МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Ассоциация производителей пива (АПП, объединяет крупнейшие российские пивоваренные компании — AB InBev Efes, "Балтику" и Heineken) не поддерживает идею маркировки пива: подделок и контрафакта на рынке нет, а проблему продукции, с которой не уплачивается акциз, может решить Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) учета оборота алкоголя, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета АПП Андрей Губка.

"Учет каждой единицы продукции маркой или кодом обоснован, когда существует вероятность фальсификации продукции и, следовательно, угроза жизни и здоровью граждан. Это правило применимо для крепкого алкоголя: здесь есть отравления и контрафакт. Но для рынка пива это неактуально: подделок в пиве просто не может быть", — сказал Губка.

"В отношении пивоваренной отрасли нужно решить только одну задачу: убрать из оборота "серую" продукцию, по которой не уплачивается акциз. Надо просто докрутить существующий количественный учет и доработать ЕГАИС…. Ответ на вопрос, нужно ли вводить для пивоваренной отрасли маркировку, очень простой — нет. Инициативу по маркировке пива, предложенную Минпромторгом, мы считаем излишней", — добавил он.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в начале сентября заявил, что министерство планирует последовательно расширять спектр маркируемой в России продукции. Минпромторг предлагает распространить систему маркировки на рынок алкоголя, начать с пива, а затем масштабировать проект на другие виды спиртного. Позже Мантуров сообщил, что эксперимент по маркировке пива может начаться весной следующего года.

В Минпромторге также ранее сообщали, что, по разным оценкам, в настоящее время объем нелегального пивного рынка в России может составлять 5-12% в зависимости от региона. Председатель совета ассоциации в свою очередь отметил, что на рынке пива нет контрафактной продукции, поскольку подделывать пиво невыгодно.

"Есть так называемая "серая" продукция, которая производится и выпускается в оборот без уплаты акциза и других налогов. Мы склонны ориентироваться на относительно недавнее исследование Высшей школы экономики, по данным которого доля такого "серого" рынка пива в России составляет 5-7%. Мы знакомы и с более радикальными оценками, но считаем данные цифры безосновательными", — отметил собеседник агентства.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.