МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. "Магнит", один из крупнейших российских ритейлеров, начал тестировать в Ростове-на-Дону доставку продуктов в партнерстве с "Яндекс.Едой" — отсюда сервис начнет региональную экспансию с услугой экспресс-доставки продуктов, говорится в совместном релизе компаний.

"Компании начали тестировать совместный проект по доставке продуктов питания из 10 "магазинов у дома" в Ростове-на-Дону. Клиенты могут сформировать заказ почти из пяти тысяч наименований товаров, среднее время доставки составит 35 минут", — уточняется в релизе. По итогам пилота планируется поэтапно подключать к сервису торговые точки по всей географии сервиса и ритейлера.

Для "Магнита" проект с сервисом — один из ключевых в направлении развития омниканальности. "Мы хотим предложить нашим покупателям комплекс полезных цифровых сервисов, в котором они сами смогут выбрать наиболее удобные для себя… Синергия экспертизы партнера и наших возможностей как ритейлера может стать новым интересным предложением для покупателей", — прокомментировал новацию заместитель гендиректора "Магнита" Флориан Янсен.

Ограничений по сумме заказа и количеству позиций в корзине для покупателей нет, цены аналогичны тем, что действуют в физических магазинах. Оформить покупку можно через приложения "Яндекса".

Покупатели могут заказать продукты питания и непродовольственные товары: овощи, фрукты, молочную, мясную, рыбную продукцию, хлебобулочные изделия, бакалею, бытовую химию, товары для дома, корма для животных. Все заказы доставляются бесконтактным способом в радиусе трех километров от магазина, что делает процесс обслуживания оперативным.

"Для начала региональной экспансии с услугой экспресс-доставки продуктов мы объединили усилия с лидером рынка, которого знают и любят покупатели по всей стране. Доставка из магазинов "Магнит" позволит нашим пользователям заказывать продукты по наиболее привлекательным ценам, а наш партнёр получит доступ к многомиллионной аудитории экосистемы "Яндекса"…. Этот проект — начало долгосрочного стратегического партнёрства в сфере электронной коммерции", —отметил гендиректор "Яндекс.Еды" Дмитрий Масюк.