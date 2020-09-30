МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Кафе и ресторанам, которые работают на территории России, с 1 января 2021 года запретят включать в чек чаевые. Об этом сообщает в среду Роспотребнадзор.

На сайте ведомство поясняет что любые платежи, которые не относятся к стоимости заказанных блюд и выбранных услуг заведений общепита, нельзя будет добавлять в заказ.

Это, как ожидает регулятор, исключит практику введения потребителей в заблуждение о реальных расходах при оказании услуги.

В то же время, планируется ввести новые правила. По ним кафе и рестораны смогут предложить своим посетителям другие услуги, и гости смогут отказаться от платы за них.

В случае, если они уже оплачены, посетитель сможет требовать возврат потраченных денег.

Уже с первого дня 2021 года все заведения общепита в России будут обязаны информировать гостей о перечне услуг и условиях их предоставления, а также о наименовании продукции, способах приготовления блюд и основных их ингредиентах.

Помимо этого, заведения обещественного питания будут предоставлять сведения еще о ряде факторов: