Российским ресторанам запретят включать чаевые в чек
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Кафе и ресторанам, которые работают на территории России, с 1 января 2021 года запретят включать в чек чаевые. Об этом сообщает в среду Роспотребнадзор.
На сайте ведомство поясняет что любые платежи, которые не относятся к стоимости заказанных блюд и выбранных услуг заведений общепита, нельзя будет добавлять в заказ.
Это, как ожидает регулятор, исключит практику введения потребителей в заблуждение о реальных расходах при оказании услуги.
В то же время, планируется ввести новые правила. По ним кафе и рестораны смогут предложить своим посетителям другие услуги, и гости смогут отказаться от платы за них.
В случае, если они уже оплачены, посетитель сможет требовать возврат потраченных денег.
Уже с первого дня 2021 года все заведения общепита в России будут обязаны информировать гостей о перечне услуг и условиях их предоставления, а также о наименовании продукции, способах приготовления блюд и основных их ингредиентах.
Помимо этого, заведения обещественного питания будут предоставлять сведения еще о ряде факторов:
- о пищевой ценности блюд и напитков,
- о весе порций готовых блюд, а также покупных товаров,
- емкости потребительской тары алкогольной продукции и объеме ее порции.
https://1prime.ru/consumer_markets/20200930/832093121.html