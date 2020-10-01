БАРНАУЛ, 1 окт /ПРАЙМ/. Алтайский онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!" продолжился неделей кондитерской отрасли, сообщает краевое управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Как сообщалось, в Алтайском крае проходит первый продовольственный онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!", который продлится до конца октября. Информационная акция организована на ресурсах "Алтайские продукты" (altayprod22) в социальных сетях Instagram и "ВКонтакте". Публикации доступны по хештегу #вкусноестьполезно.

"На неделе алтайских сладостей мы расскажем подписчикам, как в 50-х годах 20 века зарождались теперь уже крупнейшие предприятия кондитерской отрасли края; какие необычные кондитерские изделия выпускают наши производители; как халва получается такой воздушной и рассыпчатой; чем примечательна "алтайская птичка"; а также, какой сладкий сувенир везут туристы из Алтайского края", — говорится в сообщении.

Подписчикам сообществ "Алтайские продукты" также предложат поучаствовать в творческом конкурсе – сочинить сказку о кондитерской отрасли региона. Автор самой интересной, по мнению жюри, сказки будет награжден набором алтайских сладостей от партнеров тематической недели. Серия публикаций о кондитерской отрасли будет сопровождаться хэштегом #вкусноестьполезносладости.

Власти сообщают, что за прошедший год предприятиями отрасли были произведены более 25 тысяч тонн сладких изделий, среди них – шоколад, конфеты, зефир, пряники, халва и многое другое. Алтайские кондитерские изделия поставляются в Узбекистан, Беларусь, Монголию, Китай, Германию, Казахстан, Киргизию. В 2019 году за рубеж были отправлены 1,3 тысячи тонн сладостей.

"Предприятия кондитерской отрасли продолжают развиваться, реализуя инвестиционные проекты. За первое полугодие 2020 года объем инвестиций в данной отрасли увеличился на 26,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил более 50 миллионов рублей", — сообщили в управлении. Крупнейшими производителями отрасли являются: ООО "Алтай-сдобри", ООО "Кондитерская фирма "Алтай", Барнаульская халвичная фабрика, Новоалтайский хлебокомбинат, "Форне Кондитер", ООО "Хлеб-4".