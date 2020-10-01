Банки повысят комиссии за прием карт в интернете
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Крупные российские кредитные организации рассматривают возможность повысить комиссию за эквайринг (прием оплаты по картам) в интернете с 1 октября.
Как пишет РБК, таким образом банки смогут больше зарабатывать на торговых предприятиях. В свою очередь последние будут вынуждены повышать цены для покупателей.
У банков появилась возможность повышать комиссии за интернет-эквайринг после того, как Банк России не стал продлевать действие ограничений, введенных весной 2020 года из-за вызванного пандемией COVID-19 кризиса.
Цб ввел ограничения на максимально возможный размер комиссии банка-эквайера по операциям в интернете в размере 1% от суммы. Срок этих ограничений закончился в среду, 30 сентября.
Как рассказал изданию представитель Банка России, введенная весной мера помогла отечественному бизнесу: расходы онлайн-торговцев были снижены.
https://1prime.ru/consumer_markets/20201001/832098634.html