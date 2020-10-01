МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, а также проведет встречу с губернатором Ростовской области, сообщает пресс-служба кабмина.

"Второго октября в Ростове-на-Дону М.В. Мишустин посетит колледж связи и информатики, где проведет встречу с директорами и преподавателями российских колледжей, представителями экспертного сообщества в сфере профессионального образования и студентами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что премьер осмотрит производственные площадки и сельскохозяйственную технику ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш", а также пообщается с сотрудниками предприятия.

"В рамках рабочей поездки М.В. Мишустин проведет встречу с губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым", — добавляет пресс-служба.

Подчеркивается, что в мероприятиях примут участие министр просвещения Сергей Кравцов и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.