Мишустин совершит в пятницу рабочую поездку в Южный федеральный округ - кабмин
МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, а также проведет встречу с губернатором Ростовской области, сообщает пресс-служба кабмина.
"Второго октября в Ростове-на-Дону М.В. Мишустин посетит колледж связи и информатики, где проведет встречу с директорами и преподавателями российских колледжей, представителями экспертного сообщества в сфере профессионального образования и студентами", — говорится в сообщении.
Отмечается, что премьер осмотрит производственные площадки и сельскохозяйственную технику ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш", а также пообщается с сотрудниками предприятия.
"В рамках рабочей поездки М.В. Мишустин проведет встречу с губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым", — добавляет пресс-служба.
Подчеркивается, что в мероприятиях примут участие министр просвещения Сергей Кравцов и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
https://1prime.ru/consumer_markets/20201001/832102343.html