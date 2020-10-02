МОСКВА, 2 отк — ПРАЙМ. Власти Китая начали отказываться от российской рыбы, а также вводить ограничения на импорт по причине того, что на упаковках продуктов были обнаружены следы коронавируса.

Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителей крупных отраслевых компаний, эта проблема обсуждалась на недавнем совещании в Россельхознадзоре.

Российское ведомство получило несколько уведомлений из Китая о том, что на упаковках продуктов были найдены следы COVID-19 за последнее время.

Поясняется, что первичная проверка — при заходе в порт — коронавирус не выявила. Его нашли специалисты уже на складе.

Тем не менее, Пекин попросил попросил ввести ограничения для поставщиков из России.

По данным издания, ограничения уже введены по отношению к четырем российским поставщикам. Однако названия компаний не уточняются.