МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка — закрыло сделку по покупке 84,7% сервиса экспресс-доставки готовой еды "Кухня на районе", оставшиеся доли сохранят за собой основатели сервиса, говорится в сообщении Mail.ru Group и Сбербанка.

Сбербанк и Mail.ru Group в начале сентября сообщили, что их СП инвестирует в сервис "Кухня на районе", в котором планирует получить 84,7%. Сделку предполагалось закрыть до конца четвёртого квартала.

"O2O" — совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка — закрыло сделку по инвестициям в сервис экспресс-доставки готовой еды "Кухня на районе" и получило 84,7%. Оставшиеся доли сохранят за собой основатели сервиса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сервис встроится в экосистемы Mail.ru Group и Сбера. "Пользователям не нужно будет тратить время на регистрацию в приложении "Кухни на районе" — в будущем в нем можно будет авторизоваться через VK Connect или Сбер ID", — говорится в сообщении. Кроме того, мини-приложение "Кухни на районе" уже доступно пользователям "ВКонтакте". В сообщении отмечается, что после интеграции "Кухни на районе" в экосистемы Mail.ru Group и Сбера компании смогут обмениваться технологиями, чтобы совершенствовать все продукты "O2O".

"Сегодня важно переносить в офлайн преимущества, к которым люди уже привыкли в онлайне: сервисы должны работать очень быстро и учитывать индивидуальные предпочтения. Используя современные технологии и большие данные в своих процессах, "Кухня на районе" полностью следует этим принципам", — приводятся в сообщении слова генерального директора Mail.ru Group Бориса Добродеева.

"Мы рады инвестировать в предприятие, которое не только удовлетворяет запросы потребителей, но более того — формирует их новые привычки", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

"Кухня на районе" основана в 2017 году. Сервис имеет 34 кухни в Москве, которые готовят еду для жителей своего района. В день пользователи сервиса делают больше 20 тысяч заказов. В 2020 году "Кухня на районе" планирует охватить почти всю Москву и достичь выручки более 3 миллиардов рублей.