МОСКВА, 3 окт /ПРАЙМ/. Роскачество повторно исследовало семь торговых марок плавленых сыров, а также продукцию нового производителя, рейтинг одного товара обнулен из-за превышения допустимых норм по антибиотикам, следует из материалов организации.

Роскачество указывает, что в составе сыра одной торговой марки был обнаружен антибиотик левомицетин, количество которого было выше допустимых норм техрегламента "О безопасности молока и молочной продукции". "Также экспертами были зафиксированы замечания по массовой доле белка и лактозы, величине рН и маркировке. Недостоверность маркировки связана с тем, что фактические значения содержания белка и жира ниже заявленных", — говорится в сообщении.

Первое исследование в категории пастообразных плавленых сыров проводилось в 2019 году. Теперь были повторно исследованы плавленые сыры семи торговых марок, уже присутствовавших в рейтинге, а также продукция еще одного, нового производителя. Обновленный список участников рейтинга включает 21 торговую марку.

"Практически во всех исследованных сырах белка меньше, чем установлено опережающими требованиями стандарта Роскачества, а лактозы, наоборот, больше", — отмечается в сообщении. Кроме того, единичные замечания были связаны с избытком влаги, достоверностью маркировки, органолептикой и высоким уровнем pH.

"Величина pH — физико-химический показатель, говорящий о том, какое сырье было использовано при приготовлении сыра. Если сырье — творог, сухое молоко, казеинаты, то уровень pH выше (нужно больше солей-плавителей), если сырье — зрелый сыр, то pH меньше", — пояснили в организации.

Роскачество отмечает, что производители сыров трех торговых марок учли предыдущие замечания и исправили недостатки в органолептике и содержанию жира в сухом веществе. Новый производитель составил им достойную конкуренцию; между тем, еще две торговых марки почти не продвинулись в баллах, говорится в сообщении.