МОСКВА, 5 окт /ПРАЙМ/. Сорт сыра "Российский" является самой популярной разновидностью сыра в РФ, на втором месте по частоте потребления — плавленый сыр, свидетельствует исследование международной исследовательской компании Ipsos (есть в распоряжении РИА Новости).

"Российский" — самая популярная разновидность сыра… Несладкий плавленый сыр — второй по частоте потребления сыр после "Российского", — говорится в материалах. В исследовании участвовали мужчины и женщины в возрасте 20-55 лет, всего более чем 2500 человек во всей России.

Среди твердых сортов также лидируют такие, как "Голландский", "Гауда", "Маасдам", "Пармезан" и "Тильзитер". Твердый сыр в течение трех месяцев ели или использовали при приготовлении различных блюд 96% участников исследования, плавленый сыр — 67%. Предпочтение творожному сыру отдали 48% россиян, моцарелле — 36%, брынзе и фете — по 30%.

Эксперты отмечают, что сыр является повседневным продуктом: 83% участников исследования покупают его как минимум раз в неделю и чаще, а мотивации в потреблении можно разделить на эмоциональные и функциональные. Ключевые моменты эмоционального фактора — желание доставить удовольствие, быстро утолить голод, создать настроение себе и близким, а также получить быстрый заряд энергии и сил. Во второй группе важное место занимают натуральность состава, высокое качество, нежный вкус и доступная цена, польза детям.

Кроме того, в категории плавленых, мягких и творожных сыров присутствуют такие эмоциональные мотивы, как желание отвлечься от повседневной суеты и расслабиться, сделать жизнь удобнее и проще, получить эстетическое удовольствие и убедиться в правильном питании семьи.

Чаще всего сыр едят с овощами (27%), колбасой (24%) и сливочным маслом (18%), с вареными яйцами (14%), сосисками (9%) и фруктами (6%); 4% участников опроса предпочитают с сыром печенье, 3% — орехи, 2% — сладкие соусы (мед, варенье). Сопутствующие напитки — прежде всего горячие чай и кофе (67%), из холодных напитков — сок, также чай и газировка (10%.) На вино указали 8% участников исследования, на пиво и крепкий алкоголь — 5% и 3%; 4% запивают сыр молоком, ряженкой или кефиром.

Сыр незаменим для бутерброда: лидирующую позицию здесь занимает плавленый сыр, который предпочитают намазывать на хлеб 51% потребителей, на втором и третьем месте — творожный (49%) и твердый сыры (37%). Мягкий белый сыр нужен в салате, считает 40% участников исследования, тогда как для бутерброда его выбрали только 16%. Твердый и мягкий белый сыр для приготовления пиццы выбрали 12% и 11%.

Отдельно, как еду без всего, потребители предпочитают твердый (34%) и мягкий белый сыр (28%), по 26% — у творожного и плавленого сыра. Кроме того, творожный сыр может быть десертом (7%), твердый сыр используют для горячих блюд (15%), а плавленый — для приготовления супа (10%).