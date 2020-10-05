МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. AliExpress за полгода удвоила количество работающих с ней российских продавцов — к концу сентября с площадкой сотрудничали более 22 тысяч локальных компаний, говорится в сообщении "AliExpress Россия".

"К концу сентября с AliExpress работали более 22 тысяч российских продавцов, в ассортименте которых более 3,5 миллиона товаров. По сравнению с весной эти показатели выросли в два раза: в марте на платформе было 10 тысяч продавцов с ассортиментом из 1,5 миллиона товаров", — сообщает компания.

Гендиректор "AliExpress Россия" Дмитрий Сергеев отметил, что локальные продавцы и товары занимают все более важное место на электронной площадке. "Китайский ассортимент по-прежнему шире, но локальные магазины уверенно конкурируют по срокам доставки и уровню сервиса — в том числе по консультированию клиента до продажи и после покупки", — сказал Сергеев, слова которого приводятся в релизе.

Самыми быстрорастущими категориями локального маркетплейса стали еда и электроника: за полгода ассортимент такой продукции вырос в 23 раза и в 24 раза соответственно. Следом за ними по темпам роста идут такие категории, как одежда, обувь и аксессуары, игрушки и товары для хобби, а также товары для школы и офиса (ассортимент с марта повысился в 7 раз).

Среди факторов, которые привели к росту показателей локального маркетплейса, "AliExpress Россия" отмечает, в частности, поиск ритейлерами новых каналов онлайн-продаж на фоне карантина из-за коронавируса.

AliExpress Россия — совместное предприятие крупнейшей в Китае интернет-компании Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года, включает в себя маркетплейсы AliExpress, Tmall, Pandao и направление социальной коммерции "ВКонтакте", в рамках которого можно покупать товары внутри соцсети с помощью мини-приложения AliExpress.