КИТО, 6 окт /ПРАЙМ/. Эквадор поставил в Россию свыше миллиона тонн бананов в первом полугодии 2020 года, сообщил РИА Новости исполнительный директор — глава Ассоциации экспортеров бананов Эквадора (AEBE) Хосе Антонио Идальго.

"Россия — второй по величине рынок для эквадорских бананов… В Россию направляется 20,34% бананов Эквадора и 95% всех бананов, которые потребляет Россия, из Эквадора. В первом полугодии экспорт в Россию составил около 53 миллионов ящиков бананов, рост на 1,87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал он.

Эквадор экспортирует бананы в ящиках весом 19,5 килограмма.

На данный момент основными направлениями экспорта бананов в Эквадоре являются США, Россия, Бельгия, Германия и Голландия.

В первом полугодии поставки этого продукта за рубеж выросли на 8,74% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Эквадор является крупнейшим в мире экспортером бананов. Сектор обеспечивает 250 тысяч рабочих мест, еще 50 тысяч человек задействованы в смежных отраслях.