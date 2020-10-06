КИТО, 6 окт /ПРАЙМ/. Падение пепла от вулкана Сангай в Эквадоре серьезно не повлияет на производство бананов, большинство фермеров предприняли меры по защите плантаций, сообщил РИА Новости исполнительный директор — глава Ассоциации экспортеров бананов Эквадора (AEBE) Хосе Антонио Идальго.

"89% производителей предприняли меры (защиты)… Большого влияния нет", — сказал он

Две недели назад газета El Comercio со ссылкой на производителей и экспортеров сообщила, что активность вулкана Сангай в Эквадоре влияет на качество производимых бананов и приведет к сокращению экспорта на 25%.

Эквадор является крупнейшим экспортером бананов в мире. Министерство сельского хозяйства сообщало, что в результате сильных выбросов вулкана Сангай от пепла в разной мере пострадали 83 тысячи гектаров земель, в том числе провинции-производители бананов.