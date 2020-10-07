МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Бивни мамонтов весом 800 килограммов и колокола для церкви "Бабушек из Бураново" стали самыми необычными посылками россиян за последние годы, рассказал в интервью РИА Новости замдиректора "Первой экспедиционной компании" (ПЭК) Вадим Филатов.

Отвечая на вопрос, какие самые неожиданные и необычные посылки проходили через ПЭК, он сказал: "Бивни мамонтов, деревянный резной иконостас, колокола для церкви".

"Самым необычным стал срочный заказ на доставку из Новосибирска в Данию бивней мамонта – 800 килограммов и 2,5 кубометра груза. Мы не только перевозили груз, но и оформляли ветеринарные сертификаты – российский и европейский. Бивням было около 9000 лет, последние несколько дней из которых он провел в нашей фуре – авиаперевозки из-за пандемии мы даже не рассматривали", — сообщил Филатов.

"Или, например, в 2016 году мы доставляли из Ижевска в село Бураново колокол. Оказалось, что он для церкви, которую на собственные деньги строили участники Евровидения от России "Бурановские бабушки". Посмотреть на то, как в деревню приедет колокол, собралось все село Бураново", — добавил он.