МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Ассоциация операторов фитнес-индустрии попросила в открытом письме арендодателей снизить стоимость аренды на 50%, пишет РБК со ссылкой на документ.

В качестве ответного жеста фитнес-клубы обещают содействовать в снижении налогов.

В ассоциации заявили, что если аренда не будет снижена, то спортклубы не смогут существовать: они вынуждены закрываться.

Ассоциация готова обратиться ко всем главам субъектов РФ и правительству страны "с просьбой освобождения от налога на имущество и земельного налога для тех арендодателей, кто пошел на снижение аренды фитнес-операторам".

Документ подписали 13 представителей крупнейших игроков фитнес-индустрии.