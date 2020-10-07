Фитнес-клубы попросили снизить стоимость аренды из-за COVID-19
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Ассоциация операторов фитнес-индустрии попросила в открытом письме арендодателей снизить стоимость аренды на 50%, пишет РБК со ссылкой на документ.
В качестве ответного жеста фитнес-клубы обещают содействовать в снижении налогов.
В ассоциации заявили, что если аренда не будет снижена, то спортклубы не смогут существовать: они вынуждены закрываться.
Ассоциация готова обратиться ко всем главам субъектов РФ и правительству страны "с просьбой освобождения от налога на имущество и земельного налога для тех арендодателей, кто пошел на снижение аренды фитнес-операторам".
Документ подписали 13 представителей крупнейших игроков фитнес-индустрии.
https://1prime.ru/consumer_markets/20201007/832125779.html