МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Роскачество составило список товаров, качеством которых чаще всего недовольны россияне.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на исследование ведомства, больше всего претензий со стороны потребителей вызывают автомобильный бензин и мясные консервы.

Качество именно этих товаров больше всего вызывает недовольство россиян: 66% и 60% соответственно.

В случае с бензином главной причиной недовольства покупателей является несоответствие цены качеству.

В мясных консервах покупатели чаще всего недовольны "ненатуральным составом и содержанием вредных веществ".

Помимо этих товаров нарекания у россиян вызывают колбасные изделия (57% респондентов) и замороженные полуфабрикаты (59%).

В то же время Роскачество обращает внимание на то, что в целом покупатели чаще остаются довольны качеством и продовольственных, и непродовольственных товаров.

Лучший результат показали: