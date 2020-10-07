Названы не удовлетворяющие россиян товары
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Роскачество составило список товаров, качеством которых чаще всего недовольны россияне.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на исследование ведомства, больше всего претензий со стороны потребителей вызывают автомобильный бензин и мясные консервы.
Качество именно этих товаров больше всего вызывает недовольство россиян: 66% и 60% соответственно.
В случае с бензином главной причиной недовольства покупателей является несоответствие цены качеству.
В мясных консервах покупатели чаще всего недовольны "ненатуральным составом и содержанием вредных веществ".
Помимо этих товаров нарекания у россиян вызывают колбасные изделия (57% респондентов) и замороженные полуфабрикаты (59%).
В то же время Роскачество обращает внимание на то, что в целом покупатели чаще остаются довольны качеством и продовольственных, и непродовольственных товаров.
Лучший результат показали:
- приправы, специи и пряности — довольны 86% опрошенных
- мука — 85%
- макароны — 85%
- питьевая и минеральная вода — 85%.
https://1prime.ru/consumer_markets/20201007/832127361.html