МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Производители увеличивают упаковки чипсов и печенья из-аз вынужденной изоляции людей по всему миру, пишет РБК со ссылкой на гендиректора компании Mondelēz International (производит шоколад Milka и печенье "Юбилейное") Дирк Ван де Пут.

Ограничительные меры, которые вводили страны с целью ограничить распространение коронавируса, заставили производителей товаров повседневного спроса задуматься о переходе к большим форматам упаковки.

По словам собеседника издания, во время пандемии изменилась модель потребления.

Если раньше производитель печенья и снеков позиционировал свою продукцию как удобный перекус на ходу или на работе, то сейчас, когда потребители остаются дома, необходимо выводить на рынок новые форматы упаковок.

"Мы видим рост продаж больших семейных упаковок наших продуктов. Соответственно, нам необходимо адаптировать бренды к ситуации, когда потребители проводят большую часть времени дома", — рассказал Ван де Пут.

Увеличение размера — новый тренд: до пандемии производители по всему миру только сокращали размеры упаковки. В 2012–2018 годах производители уменьшили размер упаковок в среднем на 7–20%. Это делалось, чтоб ыне поднимать цены на продукцию и при этом не не допустить падение спроса на фоне снижения потребительской активности.

Как рассказал изданию коммерческий директор "GfK Русь" Сергей Яшко, во втором квартале 2020 года, в самый разгар пандемии, потребители ряда продовольственных и непродовольственных товаров стали чаще покупать упаковки большего размера.

"Для этого есть несколько причин. Потребители стараются покупать больше, чтобы меньше ходить в магазин из соображений безопасности, к тому же они стали проводить больше времени дома с семьей, и количество потребляемых дома товаров увеличилось. Свою роль сыграло и то, что потребители стали больше экономить, а при покупке большой упаковки единица товара обходится дешевле", — пишет РБК.