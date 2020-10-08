МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Подорожание сахара в России может быть вызвано рядом причин, в том числе, снижением урожая из-за непогоды, а также сокращением посевных площадей сахарной свеклы, заявили РИА Новости в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Согласно данным Росстата, сахар-песок в России в сентябре подорожал на 7,8% к августу текущего года, а в первую неделю октября — на 4,6%. По сравнению с концом декабря 2019 года цены на сахар к 5 октября выросли на 37,5%.

"Рост цен на сахар может быть вызван рядом причин, среди которых следует отметить снижение урожайности ввиду неблагоприятных погодных условий, сокращение посевных площадей сахарной свеклы сельхозпроизводителями", — сказали в пресс-службе ведомства.

Вместе с тем регулятор отметил, что внимательно следит за ситуацией на рынке и в случае обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства совместно с прокуратурой оперативно примет меры реагирования для их пресечения.